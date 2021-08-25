Правоохоронці встановлюють обставини смерті Костянтина Павлова.

З’явилися нові деталі у справі міського голови Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого у серпні знайшли застреленим у заміському будинку.

Про це повідомляє Перший міський.

За словами адвоката родини потерпілих Дмитра Манелюка, за місяць до трагедії Павлов помітив над будинком дрони.

"Від дружини загиблого Костянтина Юрійовича мені стало відомо, що протягом останнього місяця над їх будинком літали квадрокоптери. А останній тиждень перед смертю Костянтин Юрійович дуже боявся чого підходити до вікон вдома. Забороняв дружині підходити до вікон, виходити надвір та навіть вивішувати прання на другому поверсі, а просив робити це на першому", – розповів Манелюк.

Читайте такожП'яний Віктор Ющенко ганяв вулицями Львова і загримів до суду (фото)Манелюк переповів слова дружини покійного Олени. Мовляв, останній тиждень міський голова побоювався повертатися додому.

Помер мер Кривого Рогу Костянтин Павлов: що відомо

Костянтин Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу у 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

15 серпня 2021 року його знайшли застреленим на порозі власного будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив знайомий, поруч лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Зараз розглядається кілька версій смерті мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

25 серпня виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу і секретарем міськради став колишній міський голова Юрій Вілкул.

Автор: Яна Ставська