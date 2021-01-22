Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів.

На Дніпропетровщині припинено діяльність потужного наркоугруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні, контрабанді та збуті наркотиків.

Як йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України, оперативники спецслужби встановили, що зловмисники належать до однієї з гілок так званого злочинного угруповання "Двадцятівські".

Зазначається, що на території Кривого Рогу зловмисники організували нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини метамфетамін, а для забезпечення безперервної діяльності нарколабораторії ватажки угруповання налагодили канал контрабандних поставок прекурсору псевдоефедрин з однієї з суміжних країн.

"В Україну прекурсор зловмисники переправляли приховуючи його у продуктах харчування. Потім частину виготовленого метамфетаміну збували на території Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Кіровоградської та інших областей, а також контрабандою переміщували за кордон для подальшого збуту на європейському ринку", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією, нарколабораторія діяла щонайменше протягом року, і щомісяця виготовляла понад 10 кг метамфетаміну вартістю за цінами чорного ринку понад 8 млн грн.

У межах розпочатого кримінального провадження за ст. 305 Кримінального кодексу України співробітники СБУ викрили канали контрабандного переміщення наркотиків і прекурсорів через територію України, задокументували неодноразові факти збуту наркотиків учасниками угруповання.

У СБУ зазначають, що на завершальному етапі спецоперації у Дніпропетровській та Львівській областях правоохоронці провели 20 обшуків за адресами проживання активних учасників угруповання, а також за місцями виготовлення та зберігання наркотиків.

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За результатами проведення слідчих дій, вилучено майже 3 кг психотропів, 4,4 кг псевдоефедрину. Також виявлено дві одиниці короткоствольної вогнепальної зброї, лабораторне обладнання та приладдя для виготовлення метафетаміну, готівку на суму понад 200 тис. грн та більше ніж 9 тис. доларів США, два пристрої негласного отримання інформації, чорну бухгалтерію, мобільні телефони, банківські картки, пакети з розфасованими наркотиками та інші докази злочинної діяльності.

"Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за збут наркотиків і прекурсорів. Стосовно інших учасників угруповання процесуальне рішення буде прийнято після завершення експертиз вилучених предметів та речовин. Лідерів ОЗУ затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Надя Пришляк