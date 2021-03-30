Рятувальники швидко ліквідували пожежу, але врятувати жінку не змогли.

У місті Южне Одеської області загинула жінка, що намагалась врятуватись від пожежі у квартирі на восьмому поверсі будинку. Вона впала з навісу під вікном.

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Про це йдеться у повідомленні управління ДСНС в Одеській області. Зазначається, що рятувальники прибули на виклик щодо пожежі на проспекті Миру. На місці вони встановили, що у квартирі горить домашнє майно. Вогонь охопив площу в 1 кв.м.

Рятувальники швидко ліквідували пожежу, але врятувати жінку не змогли. Обставини пригоди встановлює поліція.

Відео з місця подій тим часом з'явилось у мережі. Очевидці зняли, як рятувальники розгорнули драбину до восьмого поверху. На землі тим часом лежить тіло загиблої.

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Автор: Дмитро Захаров