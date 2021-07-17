Авіатроща на Миколаївщині – упав вертоліт / meridian-avia-agro
Сьогодні о 6:08 поблизу села Зайве Миколаївського району Миколаївської області впав вертоліт Мі-2 (Меридіан-Авіа-Агро) з подальшим загоранням, внаслідок чого загинуло дві особи (пілот та помічник пілота).
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
О 6:35 пожежу ліквідовано на площі 6 кв.м. До гасіння та деблокації загиблих залучалося 8 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.
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