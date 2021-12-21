У Києві молоді люди спровокували конфлікт з охоронцем магазину "Desigual", відмовившись надягнути захисну маску. Інцидент переріс у бійку.
Про це повідомляє "Оперативний".
Зазначається, що охоронець попросив хлопця та дівчину надіти засіб індивідуального захисту, згідно з правилами карантину. Однак ті відмовилися, знімаючи спілкування на камеру.
Читайте такожУ Запоріжжі жінка проганяла з тролейбусу пасажирку без маски і потрапила на відеоЗгодом дівчина прорвалася у магазин та почала бігати без маски, ігноруючи прохання охоронця та зачепивши товар.
Обурений чоловік підняв товар і зажадав, щоб молоді люди пішли з магазину: "Ти що, взагалі вже з глузду з'їхала? Покиньте, будь ласка!"
"Чув, що він сказав, так?" - звертається дівчина до свого супутника.
Після цього спілкування між дивними відвідувачами та охоронцем перейшло на підвищені тони. Зголом сталася бійка, в результаті якої сек'юріті отримав по голові від недоблогера. За даними "Оперативного", чоловіку проломили череп.
"Ти що, Вась!? Загубився, або що? Пішов звідси на**р, швидко!"- вигукнув хлопець, продовжуючи зйомку.
На кадрах видно, що з носа постраждалого йшла кров. Однак на цьому моменті ролик перервався.
За даними "РБК-Україна", після інциденту в магазині викликали правоохоронців. У сек'юріті лікарі діагностували черепно-мозкову травму.
Водночас невідомо, чи затримали "блогера" після нападу. Ймовірно, він знімав ролик заради хайпу. У прес-службі столичних копів про подію даних поки немає.
Як повідомляв УНІАН, чоловік влаштував у магазині Запоріжжя стрілянину. Причиною інциденту стало прохання надягнути захисну маску.