Лікарі діагностували у чоловіка черепно-мозкову травму.

У Києві молоді люди спровокували конфлікт з охоронцем магазину "Desigual", відмовившись надягнути захисну маску. Інцидент переріс у бійку.

Про це повідомляє "Оперативний".

Зазначається, що охоронець попросив хлопця та дівчину надіти засіб індивідуального захисту, згідно з правилами карантину. Однак ті відмовилися, знімаючи спілкування на камеру.

Читайте такожУ Запоріжжі жінка проганяла з тролейбусу пасажирку без маски і потрапила на відеоЗгодом дівчина прорвалася у магазин та почала бігати без маски, ігноруючи прохання охоронця та зачепивши товар.

Обурений чоловік підняв товар і зажадав, щоб молоді люди пішли з магазину: "Ти що, взагалі вже з глузду з'їхала? Покиньте, будь ласка!"

"Чув, що він сказав, так?" - звертається дівчина до свого супутника.

Після цього спілкування між дивними відвідувачами та охоронцем перейшло на підвищені тони. Зголом сталася бійка, в результаті якої сек'юріті отримав по голові від недоблогера. За даними "Оперативного", чоловіку проломили череп.

"Ти що, Вась!? Загубився, або що? Пішов звідси на**р, швидко!"- вигукнув хлопець, продовжуючи зйомку.

На кадрах видно, що з носа постраждалого йшла кров. Однак на цьому моменті ролик перервався.

За даними "РБК-Україна", після інциденту в магазині викликали правоохоронців. У сек'юріті лікарі діагностували черепно-мозкову травму.

Водночас невідомо, чи затримали "блогера" після нападу. Ймовірно, він знімав ролик заради хайпу. У прес-службі столичних копів про подію даних поки немає.

Як повідомляв УНІАН, чоловік влаштував у магазині Запоріжжя стрілянину. Причиною інциденту стало прохання надягнути захисну маску.

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