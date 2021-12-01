Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Чоловік влаштував у магазині Запоріжжя стрілянину. Причиною інциденту стало прохання надягнути захисну маску.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію 29 листопада близько 19:35. Внаслідок нападу вогнепальне поранення отримав 47-річний працівник місцевого магазину.

За даними поліції, між власником магазину та покупцем виник конфлікт, тому що покупець відмовився надягати захисну маску.

"В результаті виникла бійка, покупець пішов з магазину, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він здійснив з нього постріл в обличчя підприємцю й зник", - йдеться в повідомленні.

За словами потерпілого, нападник був п'яний. Правоохоронці вилучили в агресивного покупця Травматичний пістолет, на який у нього був дозвіл.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до семи років.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на мосту Патона водій BMW відкрив стрілянину з пістолета. Заявник повідомляв, що водій BMW, рухаючись по мосту, зробив кілька пострілів у повітря.

Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто" патрульні встановили напрямок руху автомобіля.

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Автор: Анастасія Горбачова