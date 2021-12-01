Чоловік влаштував у магазині Запоріжжя стрілянину. Причиною інциденту стало прохання надягнути захисну маску.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Повідомлення про інцидент надійшло в поліцію 29 листопада близько 19:35. Внаслідок нападу вогнепальне поранення отримав 47-річний працівник місцевого магазину.
За даними поліції, між власником магазину та покупцем виник конфлікт, тому що покупець відмовився надягати захисну маску.
"В результаті виникла бійка, покупець пішов з магазину, але через 15 хвилин повернувся вже зі зброєю в руках. Він здійснив з нього постріл в обличчя підприємцю й зник", - йдеться в повідомленні.
За словами потерпілого, нападник був п'яний. Правоохоронці вилучили в агресивного покупця Травматичний пістолет, на який у нього був дозвіл.
Правоохоронці відкрили провадження за частиною 4 статті 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до семи років.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві на мосту Патона водій BMW відкрив стрілянину з пістолета. Заявник повідомляв, що водій BMW, рухаючись по мосту, зробив кілька пострілів у повітря.
Завдяки камерам відеоспостереження "Безпечне місто" патрульні встановили напрямок руху автомобіля.