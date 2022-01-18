Глибина колодязя - близько 3 метрів.

У Центральному районі Дніпра чоловік провалився у відкритий люк.

Про це повідомляє місцевий телеканал "Дніпро ТВ".

Інцидент стався на вулиці Старокозацькій, 63. Чоловік приїхав за цією адресою на таксі.

Водій невдало припаркував авто навпроти військового госпіталю. Вийшовши з машини пасажир провалився в 3-метровий каналізаційний люк.

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Видання "Інформатор" з посиланням на дружину потерпілого повідомляє, що медики "швидкої" діагностували у чоловіка забій стегна і коліна. Увечері того ж дня чоловік вирішив написати заяву в поліцію - його травми зафіксували в травмпункті міської лікарні №6.

За даними чиновників, за люк відповідає розташований поруч готель.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про крадіжку кришки люка в цьому районі ще минулого тижня.

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