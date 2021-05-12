У Черкаській області з річки Гнилий Тікич правоохоронці витягнули 90-річну жінку, яка хотіла втопитися.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Черкаської області.
Інцидент стався 10 травня. У поліцію звернувся очевидець, який побачив літню жінку в річці. Вона була одягнена, на зауваження не реагувала.
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«Вона була у розпачі, та не мала бажання жити. Пояснити свої дії бабуся не змогла. Лише сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна», – зазначили у поліції.
Від медичної допомоги жінка відмовилася. Її поліцейські доставили додому та передали рідним.
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