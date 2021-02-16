Дитина з алкогольною інтоксикацією потрапила до реанімації обласної дитячої лікарні.

У Чернігові поліція встановила обставини алкогольного отруєння 12-річної школярки і притягнула 33-річного чоловіка, який її напоїв, до відповідальності.

Про це повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції у Чернігівській області.

Читайте такожПеребував у передінсультному стані: під Одесою зупинили фуру, водій якої проігнорував патрульнихЗгідно з інформацією, ввечері 14 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шевченка в Чернігові компанія молодих людей несе в невідомому напрямку непритомну дівчинку.

«На місце виїхали патрульні, співробітники ювенальної превенції Чернігівського районного управління поліції та карета «швидкої» допомоги. Дівчинці надали невідкладну медичну допомогу та госпіталізували її до реанімаційного відділення у стані тяжкого алкогольного отруєння», - прокоментували у поліції.

Поліцейські встановили, що 12-річна дівчинка проживає в одному з сіл неподалік обласного центру. Зі слів бабусі, яка виховує дитину, того дня її онука поїхала в Чернігів, аби зустрітися з друзями.

За відомостями поліції, ввечері діти зайшли до під’їзду багатоповерхівки. З однієї з квартир до них вийшов наочно знайомий дорослий чоловік. Він запропонував дітям випити спиртне і виніс пляшку. 12-річна дівчинка погодилася спробувати алкоголь, хоча сам чоловік відмовився пити. Невдовзі після випитого дівчинці стало зле, і вони знепритомніла. Коли друзі винесли її з під’їзду, це побачили перехожі і вони звернулися до поліції.

Поліцейські встановили особу причетного до правопорушення та склали на чоловіка протокол за статтею 180 Кодексу України про адміністративні правопорушення (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння), що тягне за собою накладання штрафу.

За інформацією медиків, що загрози життю дитини немає.

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Автор: Ірина Синельник