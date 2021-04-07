Дмитро Манчуленко намагався за вказану суму домовитись із посадовцем облради про підписання з ним безстрокового трудового договору.

У Чернівцях під час надання посадовцю обласної ради неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів правоохоронці затримали генерального директора «Чернівецького обласного перинатального центру» Дмитра Манчуленка.

Читайте такожБрата судді Павла Вовка затримали на хабарі у 100 тисяч доларів – ЗМІЯк повідомила кореспонденту УНІАН речниця управління Служби безпеки України в Чернівецькій області Леся Федоренко, затримання відбулося на Соборній площі у вівторок, 6 квітня.

За її інформацією, гендиректор перинатального центру таким способом намагався вирішити питання щодо укладання з Чернівецькою облрадою безстрокового трудового договору.

«Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – зазначила Федоренко.

Що відомо про затриманого на хабарі Манчуленка

Раніше Манчуленко очолював у Чернівцях міський пологовий будинок №1. Його неодноразово звільняв з цієї посади попередній міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

Проте щоразу він через суд поновлювався на посаді.

У 2020 році пологовий будинок №1 реорганізували під нову комунальну установу – «Чернівецький обласний перинатальний центр». Цей медичний заклад рішенням міської та обласної ради було передано в підпорядкування Чернівецькій обласній раді. Тоді ж Манчуленка призначили генеральним директором цієї медустанови.

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Автор: Микола Кобилюк