У Чернівцях під час надання посадовцю обласної ради неправомірної вигоди у розмірі 12 тисяч доларів правоохоронці затримали генерального директора «Чернівецького обласного перинатального центру» Дмитра Манчуленка.
Читайте такожБрата судді Павла Вовка затримали на хабарі у 100 тисяч доларів – ЗМІЯк повідомила кореспонденту УНІАН речниця управління Служби безпеки України в Чернівецькій області Леся Федоренко, затримання відбулося на Соборній площі у вівторок, 6 квітня.
За її інформацією, гендиректор перинатального центру таким способом намагався вирішити питання щодо укладання з Чернівецькою облрадою безстрокового трудового договору.
«Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу», – зазначила Федоренко.
Що відомо про затриманого на хабарі Манчуленка
Раніше Манчуленко очолював у Чернівцях міський пологовий будинок №1. Його неодноразово звільняв з цієї посади попередній міський голова Чернівців Олексій Каспрук.
Проте щоразу він через суд поновлювався на посаді.
У 2020 році пологовий будинок №1 реорганізували під нову комунальну установу – «Чернівецький обласний перинатальний центр». Цей медичний заклад рішенням міської та обласної ради було передано в підпорядкування Чернівецькій обласній раді. Тоді ж Манчуленка призначили генеральним директором цієї медустанови.
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