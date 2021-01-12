62-річний житель Дніпра намагався відрубати голову сокирою 32-річній жінці.
Про це повідомляє "Днепр Инфо".
Як повідомляється, на вулицю Шефську була викликана швидка допомога, проте потрапити в будинок медики не змогли і викликали на допомогу патрульну поліцію. По приїзду ті з'ясували, що постраждала знаходиться в сусідньому будинку. Через вікно вони побачили закривавлену жінку. Потрапивши в приміщення, копи побачили на підлозі сокиру, а на дверях і домашніх речах - сліди крові.
Читайте такожУ Дніпрі в балці виявили тіло чоловіка без нижньої частини (фото 18+)
Зараз постраждала з розрубаними хребцями шиї знаходиться в міськлікарні №6 Дніпра. Інші подробиці поки не повідомляються.
Увага! Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Під Черкасами чоловік вбив свого чотиримісячного сина
- В Одеській області гість каструлею забив до смерті товариша під час посиденьок
- Житель Дніпра застрелив співмешканку, поки чистив рушницю (фото, Відео)
- У Львові затримали чоловіка, який у присутності маленьких дітей вбив дружину
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram