Про долю 62-річного зловмисника не повідомляється.

62-річний житель Дніпра намагався відрубати голову сокирою 32-річній жінці.

Про це повідомляє "Днепр Инфо".

Як повідомляється, на вулицю Шефську була викликана швидка допомога, проте потрапити в будинок медики не змогли і викликали на допомогу патрульну поліцію. По приїзду ті з'ясували, що постраждала знаходиться в сусідньому будинку. Через вікно вони побачили закривавлену жінку. Потрапивши в приміщення, копи побачили на підлозі сокиру, а на дверях і домашніх речах - сліди крові.

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Зараз постраждала з розрубаними хребцями шиї знаходиться в міськлікарні №6 Дніпра. Інші подробиці поки не повідомляються.

Увага! Фото не рекомендується до перегляду вразливим людям, вагітним і неповнолітнім.

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Автор: УНІАН