Нині рух поїздів зеленою гілкою відновлено.

У Києві на станції метрополітену "Палац спорту" пасажир впав на колії, з ним працюють медики.

Читайте такожУ метро Києва неадекватний пасажир з лайкою виламав турнікет і потрапив на відеоПро це повідомляє прес-служба КП" Київський метрополітен " в Facebook.

"На станції "Палац спорту" падіння пасажира у відсутності поїзда. Наразі рух поїздів зеленою гілкою відновлено", - йдеться у дописі.

Повідомляється також, що з пасажиром працюють медики та правоохоронці.

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Автор: Тетяна Поляковська