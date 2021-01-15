На станції "Палац спорту" на колії впала людина \ фото REUTERS
У Києві на станції метрополітену "Палац спорту" пасажир впав на колії, з ним працюють медики.
Читайте такожУ метро Києва неадекватний пасажир з лайкою виламав турнікет і потрапив на відеоПро це повідомляє прес-служба КП" Київський метрополітен " в Facebook.
"На станції "Палац спорту" падіння пасажира у відсутності поїзда. Наразі рух поїздів зеленою гілкою відновлено", - йдеться у дописі.
Повідомляється також, що з пасажиром працюють медики та правоохоронці.
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