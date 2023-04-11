Чоловік у стані алкогольного сп’яніння здійснив два постріли у фасадне вікно кіоску, всередині якого знаходилось троє людей.

У Києві за розстріл кіоску у Солом’янському районі затримано чоловіка. Подія сталася 8 квітня 2023 року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру громадянину, який вчинив хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України).

Згідно із матеріалів кримінального провадження, уродженець міста Донецьк, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, перебував біля одного з торгівельних кіосків біля Солом’янського ринку.

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"Через надуманий привід чоловік вступив у конфлікт з продавцями та перехожими. Після цього він покинув місце події, однак невдовзі повернувся зі зброєю та здійснив хаотичний постріл у повітря. Свідки намагалися втихомирити правопорушника, однак у відповідь він здійснив ще два постріли у фасадне вікно кіоску, всередині якого знаходилось троє людей, після чого втік з місця події", – йдеться у повідомленні.

Водночас, вжитими слідчо-оперативними заходами зловмисника вдалося встановити та затримати. На цей час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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