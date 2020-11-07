В Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий чоловік убив ножем двох людей і ще п'ятьох поранив, у тому числі малолітню дитину.
Читайте такожУ Києві "безмасочник" з ножем напавши на поліцейського після зауваження, довелося стріляти (фото)Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на сторінці в Facebook.
"Трохи більше години тому нам надійшло повідомлення про подвійне вбивство. Невідомий чоловік ножем позбавив життя двох людей і ще п'ятьох поранив, у тому числі малолітню дитину", — написав він.
За словами Білошицького, патрульні одразу почали обстежувати прилеглу територію у пошуках злочинця.
"Менш ніж за 20 хвилин ми виявили чоловіка, який може бути причетний до вказаної події. Громадянина затримали", - додав Білошицький.
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