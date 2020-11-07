Патрульні поліцейські затримали ймовірного вбивцю менш ніж за 20 хвилин після повідомлення про вбивство.

В Кривому Розі Дніпропетровської області невідомий чоловік убив ножем двох людей і ще п'ятьох поранив, у тому числі малолітню дитину.

Читайте такожУ Києві "безмасочник" з ножем напавши на поліцейського після зауваження, довелося стріляти (фото)Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на сторінці в Facebook.

"Трохи більше години тому нам надійшло повідомлення про подвійне вбивство. Невідомий чоловік ножем позбавив життя двох людей і ще п'ятьох поранив, у тому числі малолітню дитину", — написав він.

За словами Білошицького, патрульні одразу почали обстежувати прилеглу територію у пошуках злочинця.

"Менш ніж за 20 хвилин ми виявили чоловіка, який може бути причетний до вказаної події. Громадянина затримали", - додав Білошицький.

Інші кримінальні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН