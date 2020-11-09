Внаслідок різанини вбито двох людей, ще восьмеро дістали поранення.

У Кривому Розі понеділок, 9 жовтня, оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок жорстокої різанини.

Як повідомляє прес-служба міської ради, відповідне розпорядження підписав мер міста.

За інформацією ТСН, сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід. Йому також мають намір провести психіатричну експертизу. За скоєне чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

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Чотирьом людям лікарі надали допомогу й відпустили додому. Ще четверо потерпілих пробудуть в лікарні ще щонайменше тиждень.

"Четверо госпіталізовані до лікарні. Двоє у відділення стоматології, двоє у відділення травматології. У них травми середньої тяжкості", - розповіла Марина Вєроптвєлян, хірур-стоматолог Криворізької міської лікарні №2.

Різанина в Кривому Розі: усі подробиці

7 листопада у Кривому Розі близько 15:20 до поліції надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем.

Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали та доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження.

За інформацією МВС, нападник розповів, що вбити людей йому наказав "голос".

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Автор: Юрій Годован