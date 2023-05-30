Російська спецслужба дистанційно завербувала чоловіка після початку повномасштабного вторгнення, зазначили в СБУ.

Російський агент готував повітряну атаку на електропідстанції Кропивницького, і за це отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Служби безпеки України. Зазначається, що СБУ зібрала обґрунтовані докази вини ще одного агента Федеральної служби безпеки Росії. Він виконував вороже завдання щодо коригування повітряних ударів російських окупантів по Кропивницькому.

"За вказівкою російської спецслужби, агент мав встановити GPS-трекер біля однієї з трансформаторних підстанцій в обласному центрі. За сигналами "маячка" окупанти хотіли скоригувати ракетний удар по українському енергооб’єкту", - йдеться у повідомленні.

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Співробітники СБУ затримали чоловіка наприкінці січня під час встановлення ним "GPS-навідника" на міську електропідстанцію. "Як встановили слідчі, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення", - повідомили у спецслужбі.

Зауважується, що в поле зору російської спецслужби він потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював серед людей, які його оточували.

На підставі зібраних доказів, суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) і призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ встановила особи двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Це співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони Росії полковник Дмитро Гулій та заступник директора правового департаменту міністерства економічного розвитку Росії Віталій Техтелєв.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні, щоб збирати та передавати Росії розвіддані.

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