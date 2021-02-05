За інформацією СБУ, серед іншого чоловік зривав повідомленнями про «замінування» засідання суду, де розглядалася його власна справа.

В Одесі затримали псевдомінера, причетного до майже 30 «замінувань» держустанов.

Як повідомили у прес-службі Управління Служби безпеки України в Одеській області, чоловік, якого затримали, є «серійним мінером».

«Затримано мешканця Одеси, причетного до здійснення майже 30 свідомо неправдивих повідомлень щодо мінування державних судових установ на території Одеси та інших регіонів держави впродовж 2019-2020 років», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що житель обласного центру систематично повідомляв про «замінування» споруд державних органів і окремих комерційних структур.

Читайте такожУ суді Одеси порізав собі шию чоловік, який погрожував підірвати Mcdonald'sОперативники СБУ встановили, що затриманий також фігурує у кримінальному провадженні щодо шахрайства в особливо великих розмірах. Справа слухається в одному з районних судів Одеси. У дні судових засідань анонім повідомляв про замінування і таким чином зривав та переносив судові процеси.

За інформацією Одеського районного управління поліції № 1, 38-річного одесита викрили у четвер, 4 лютого після того, як він повідомив про загрозу вибуху в Малиновському районному суді Одеси. У затриманого вилучили мобільний телефон, з якого він телефонував на номер 102.

Зі слів чоловіка, «замінуванням» суду він сподівався відтермінувати судове засідання у справі про шахрайство, в якій є обвинуваченим. Як повідомили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, можливого псевдомінера судять за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. На думку слідства, чоловік заробляв гроші на довірливих «клієнтах», нібито надаючи посередницькі послуги з митного оформлення вантажу через брокерські фірми за мінімальною ціною.

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Автор: Лариса Козова