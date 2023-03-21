У селі Маяки чоловік загинув у колодязі / фото ДСНС

На Одещині шість годин намагалися врятувати чоловіка, який опинився у вузькому колодязі до 18 метрів завглибшки, проте він загинув.

Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Зазначається, що сьогодні о 16:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеському районі, у селі Маяки, чоловіка потрібно дістати з колодязя.

"З прибуттям на місце виклику рятувальниками було встановлено, що в трубі колодязя (діаметром 400 мм) 15-18 метрів завглибшки знаходиться громадянин 1993 року народження. Рух людини обмежений", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальні роботи проводилися за допомогою чотирьох екскаваторів, фронтального навантажувача та крану. Як повідомляється, за допомогою бензопили розчищено дорогу - під'їзд до колодязя - від чагарників та гілок дерев. За допомогою екскаваторів розкопували колодязь для рятування потерпілого, а під'ємним краном - фіксували бетонні стінні кільця колодязя.

В управлінні повідомляють, що роботу значно ускладнював маленький діаметр труби колодязя. "На жаль, постраждалий громадянин загинув. Усі деталі події наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Всього було залучено 7 одиниць техніки та 24 рятувальника від ДСНС Одеси, 2 екскаватори, 1 фронтальний навантажувач та кран - від громади. Наразі тривають роботи з вилучення тіла загиблого чоловіка.

Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023
Фото Рятувальна операція на Одещині 21 березня 2023

Смертельні інциденти в Україні

Нещодавно в Одеській області жінка впала у палаюче сміття і загинула.

Нагадаємо, що взимку у Київській області чоловік кинувся рятувати свого собаку зі ставка, але провалився під кригу і втопився. Його пес повернувся додому один.

Також повідомлляося, що в Одесі чоловік і жінка випали з 14-го поверху житлового будинку, вони загинули.

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