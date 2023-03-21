Порятунок ускладнював маленький діаметр труби колодязя.

На Одещині шість годин намагалися врятувати чоловіка, який опинився у вузькому колодязі до 18 метрів завглибшки, проте він загинув.

Про це повідомляє головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Зазначається, що сьогодні о 16:45 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеському районі, у селі Маяки, чоловіка потрібно дістати з колодязя.

"З прибуттям на місце виклику рятувальниками було встановлено, що в трубі колодязя (діаметром 400 мм) 15-18 метрів завглибшки знаходиться громадянин 1993 року народження. Рух людини обмежений", - йдеться у повідомленні.

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Рятувальні роботи проводилися за допомогою чотирьох екскаваторів, фронтального навантажувача та крану. Як повідомляється, за допомогою бензопили розчищено дорогу - під'їзд до колодязя - від чагарників та гілок дерев. За допомогою екскаваторів розкопували колодязь для рятування потерпілого, а під'ємним краном - фіксували бетонні стінні кільця колодязя.

В управлінні повідомляють, що роботу значно ускладнював маленький діаметр труби колодязя. "На жаль, постраждалий громадянин загинув. Усі деталі події наразі встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Всього було залучено 7 одиниць техніки та 24 рятувальника від ДСНС Одеси, 2 екскаватори, 1 фронтальний навантажувач та кран - від громади. Наразі тривають роботи з вилучення тіла загиблого чоловіка.

Смертельні інциденти в Україні

Нещодавно в Одеській області жінка впала у палаюче сміття і загинула.

Нагадаємо, що взимку у Київській області чоловік кинувся рятувати свого собаку зі ставка, але провалився під кригу і втопився. Його пес повернувся додому один.

Також повідомлляося, що в Одесі чоловік і жінка випали з 14-го поверху житлового будинку, вони загинули.

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