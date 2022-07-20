У підозрюваного вилучили техніку й направили на експертизу.

В Одесі затримали чоловіка, який закликав Росію здійснити ракетний удар по місту.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що шанувальник "русского міра" неодноразово надсилав у російські чати повідомлення з проханням здійснити по Одесі ракетний удар, подібний до того, який стався у Вінниці.

Оперативники затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час обшуку його домоволодіння поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон із доказами його колабораційної діяльності.

В рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), вилучену техніку направили на експертизу. Зараз правоохоронці перевіряють одесита на причетність до пособництва ворогові.

Раніше стало відомо, що в Одеській області затримали чотирьох учасників угруповання, які під час комендантської години переправляли до невизнаної "ПМР" чоловіків призовного віку.

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