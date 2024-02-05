Підліток довіз жертву до проміжної залізничної станції, завів у підвал покинутої будівлі та забив ударами по голові.

Поліцейські розповіли, що 15-річна Мішель Піявчик, яку вважали зниклою безвісті, та її вбивця познайомилися у соціальній мережі, а довіра до нового "друга" стала фатальною. Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, встановлено, що 16-річний фігурант познайомився з Мішель через мобільний застосунок "Telegram".

Під час спілкування він довідався, що дівчинка володіє дорогими речами, серед яких – гаджет, та вирішив привласнити чуже майно. За даними слідства, він обдурив "подругу", яка йому повністю довірилася.

"Зловмисник запропонував зустрітись на Одеському залізничному вокзалі та поїхати на електричці до нього у гості. Довіз її до проміжної залізничної станції "Раухівка" та завів у підвал покинутої будівлі колишнього вагового комплексу, де вбив. За попередніми даними, потерпіла загинула від черепно-мозкової травми", - йдеться у повідомленні.

Переконавшись, що дівчина не подає ознак життя, зловмисник забрав її речі, закидав тіло мотлохом та втік.

Правоохоронці додають, що остаточна причина смерті Піявчик буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи. З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерували на експертизу. Вдома у хлопця знайшли частину речей вбитої, деяке її майно він встиг продати.

Фігуранта одразу затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Юнакові загрожує від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сьогодні Київський районний суд Одеси обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вбивство 15-річної дівчини в Одеській області

2 лютого в Одеській області зниклу безвісти дитину знайшли вбитою. 15-річна Мішель Піявчик пішла з дому 21 січня та не повернулась. Про зникнення дівчинки 30 січня поліцію сповістила бабуся, яка розповіла, що онука перестала виходити з нею на зв’язок.

Згодом стало відомо, що її вбивцею виявився підліток на ім'я Дмитро, йому 16 років. Зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав жертві ушкодження, не сумісні із життям.

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