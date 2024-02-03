Юнаку загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Одещині затримала підлітка за підозрою у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик, яку мертвою знайшли напередодні.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, пошуки дівчини тривали чотири дні, знайшли її вчора неподалік залізничного полотна. За підозрою у вбивстві затримали 16-річного хлопця, з яким вона познайомилась незадовго до смерті.

"Попередньо встановлено, що зловмисник у покинутій будівлі колишнього вагового комплексу завдав жертві ушкодження, не сумісні із життям. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - розповіли у поліції.

Як додають правоохоронці, щоб приховати злочин, молодик закидав тіло вбитої мотлохом.

З місця події поліцейські вилучили речові докази, які скерують на експертизу. Також криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки вбитої й фігуранта. Результати дослідження підтвердили причетність хлопця до скоєння даного злочину.

Юнака затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За скоєне молодикові загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Як повідомляють користувачі соціальних мереж, дівчина, тіло якої знайшли вчора у Раухівці, познайомилася з хлопцем, на ім'я Дмитро, в інтернеті. Нібито той запропонував їй переїхати до нього жити й та погодилась, бо хотіла дорослого життя та не бажала "сидіти на шиї" у бабусі. Також йдеться, що хлопець, побачив, що "подруга" володіє різною технікою (гаджетом тощо) та запропонував це продати й жити на ці гроші.

"Вона погоджується і йдуть вони навіщось у стару будівлю на залізниці, де він оглушає її каменем і забирає всі речі. Далі роздягає (факт зґвалтування перевіряється) і пакує у сміттєві пакети з метою замаскувати тіло під сміття. Обчислили та затримали його через телефон, сигнал якого востаннє "бився" у Раухівці, у ньому і знайшли листування з дівчинкою", - сповістив один з Telegram-каналів.

Вбивство підлітка в Одеській області

Нагадаємо, 2 лютого на Одещині знайшли вбитою 15-річну Мішель Піявчик, яка пішла з дому 21 січня. Про зникнення неповнолітньої жительки Одеського району 30 січня поліцію сповістила бабуся дитини. Жінка розповіла, що онука перестала виходити з нею на зв’язок.

Поліцейські розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, у рамках якого розгорнули пошуки підлітка.

Тіло дівчини зі слідами насильницької смерті знайшли у Березівському районі, в районі населеного пункту Раухівка, поряд із залізничним полотном.

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