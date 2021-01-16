У 45-річного чоловіка, який зазнав ножового поранення в спину, пошкоджено легеню.

У місті Ізмаїлі Одеської області жінка вдарила ножем чоловіка, який грався на вулиці з дитиною в сніжки.

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Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася цього тижня.

«Конфлікт стався, коли 60-річна зловмисниця з чоловіком гуляли містом і побачили незнайомця, який, граючись з дитиною в сніжки, кидав їх у бік пам'ятника військовим», - йдеться в повідомленні.

У поліції стверджують, що чоловік і жінка зробили чоловікові зауваження, і під час розпочатої сварки 45-річний батько дитини вдарив супутника жінки, а та в спину опонента встромила ніж.

Постраждалого госпіталізували, зараз лікарі оцінюють його стан як стабільний.

Спочатку справу було відкрито за фактом завдання легких тілесних ушкоджень (стаття 125 Кримінального кодексу України). Однак після отримання висновку медиків про те, що у постраждалого пошкоджена легенева плевра, провадження перекваліфікували на ч.1 ст.121 (умисне завдання тяжких тілесних ушкоджень) ККУ.

Жінці повідомлено про підозру. Відзначається, що в суд буде спрямовано клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

Як повідомляють у соціальних мережах очевидці, інцидент стався 13 січня світлої пори доби, в багатолюдному місці - біля льодового катка. Постраждалий грався в сніжки зі своєю 4-річною донькою, яка після нападу на батька перебуває в шоковому стані.

Місцеві жителі стверджують, що постраждалий чоловік втратив багато крові, а зловмисниця поводилася неадекватно, і стверджувала, що їй «нічого не буде, бо у неї є довідка».

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Автор: Лариса Козова