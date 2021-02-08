У Суворовському районі Одеси через водія, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, зіткнулися сім автомобілів.
Читайте такожВ Одесі п'яний водій проігнорував червоне світло і збив дітей на переході: 9-річна дівчинка у тяжкому стані (фото)Як повідомили журналістам у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталася увечері 7 лютого на вулиці Висоцького.
За даними прес-служби, водій автомобіля Mitsubishi, рухаючись по вул. Висоцького, під час виконання обгону не впевнився в безпеці маневру, не врахував дорожніх обставин, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем Skoda, який рухався назустріч.
Від удару машини відкинуло на припарковані автомобілі Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault. Постраждалих в результаті ДТП немає.
«38-річний водій Mitsubishi керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що підтверджено за допомогою приладу Drager - 2,1 проміле. На водія складено адміністративні матеріали за ст. 130 і 124 КУпАП », - повідомили в управлінні.
За словами очевидців, винуватець ДТП був дуже п'яний. Після лобового зіткнення він разом зі своїм пасажиром вийшли з Mitsubishi і пішли, проте їх повернули перехожі.
Місцеві жителі стверджують, що обгін на даній ділянці дороги заборонено.
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