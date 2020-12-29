Внаслідок вибуху петарди дитина втратила нігтьові фаланги двох пальців руки.

У місті Кременчук Полтавської області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування петардою 10-річної дівчинки.

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Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Згідно з повідомленням, до відділення №1 Кременчуцького відділу поліції надійшла інформація від медиків місцевої дитячої лікарні про госпіталізацію 10-річної дівчинки. За попереднім діагнозом лікарів, дитина отримала травму у вигляді ампутації дистальної фаланги 3-го та 4-го пальця, а також рвану рану 1-го пальця лівої кисті.

«За попередньою версією слідства, дитина принесла з дому петарду та намагалася її підпалити у дворі багатоповерхівки. Внаслідок вибуху піротехнічного виробу дівчинка отримала тілесні ушкодження та доставлена до дитячого медичного закладу Кременчука», - йдеться у повідомленні.

За фактом травмування дитини слідчим поліції відкрито провадження за статтею 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

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Автор: Світлана Макринська