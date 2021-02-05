16-річний велосипедист від отриманих травм помер у лікарні.

На Рівненщині 17-річний водій смертельно травмував неповнолітнього велосипедиста та втік з місця ДТП.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області, аварія сталася 4 лютого близько 19:00 поблизу села Кам’янка колишнього Березнівського району.

Поліцейські з’ясували, що водій легкового автомобіля наїхав на 16-річного місцевого жителя та поїхав з місця аварії.

«Неповнолітнього доставили до місцевої лікарні. Однак, попри вжиті реанімаційні заходи життя дитині врятувати не вдалося: орієнтовно через дві години від отриманих травм хлопець помер, не приходячи до тями», - розповіли правоохоронці.

Читайте такожНа Чернігівщині водій збив на смерть вагітну велосипедистку і втік з місця аварії (фото)Згодом поліцейські з'ясували, що за кермом був хлопець, на рік старший від загиблого — 17-річний житель села Поляни.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, неповнолітній, який залишив місце автопригоди, в присутності адвоката дає покази слідчому. Поліція вилучила автомобіль Volkswagen Vento. Слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення неповнолітньому про підозру у вчиненні злочину.

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Автор: Світлана Макринська