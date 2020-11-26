На Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля «ВАЗ» загинули матір з малолітнім сином, ще двох дітей госпіталізовано.
Читайте такожТягала за волосся та повалила на землю: у Рівному зняли жорстоку бійку дівчат-підлітків (відео)
Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області, аварія сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті.
«За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля «ВАЗ» загинули матір із сином, 2013 р. н., ще двоє дітей постраждали», - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці частково ускладнений.
За інформацією ГУ ДСНС у Рівненській області, повідомлення про ДТП поблизу міста Березне за участю автомобіля «ВАЗ 2107» та вантажівки надійшло до рятувальників о 14:25.
У відомстві зазначили, що внаслідок ДТП на місці загинула жінка-водій автомобіля ВАЗ та дитина.
«В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано двох дітей, пасажирів автомобіля ВАЗ (вік 8 та 5 років). Водій вантажного автомобіля не постраждав», - уточнили в ДСНС.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Харкові під час ДТП пішоходу відірвало голову (фото, відео 18+)
- На Черкащині авто затисло між двома вантажівками - загинули жінка і дитина (фото)
- На Київщині у ДТП з "Ламборгіні" постраждав актор (фото)
- У Львові водій позашляховика пошкодив три автомобілі і зніс дитячий майданчик (фото)
- "Ледь тримався на ногах": ДТП на дитячому майданчику у Львові влаштував п’яний поліцейський (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram