Аварія сталася в результаті зіткнення автомобіля «ВАЗ», у якому перебувала жінка з дітьми, та вантажівки.

На Рівненщині внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля «ВАЗ» загинули матір з малолітнім сином, ще двох дітей госпіталізовано.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області, аварія сталася сьогодні, 26 листопада, на автодорозі «Рівне-Городище-Старокостянтинів» на Моквинському перехресті.

«За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення вантажівки та автомобіля «ВАЗ» загинули матір із сином, 2013 р. н., ще двоє дітей постраждали», - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці. Рух на цій ділянці частково ускладнений.

За інформацією ГУ ДСНС у Рівненській області, повідомлення про ДТП поблизу міста Березне за участю автомобіля «ВАЗ 2107» та вантажівки надійшло до рятувальників о 14:25.

У відомстві зазначили, що внаслідок ДТП на місці загинула жінка-водій автомобіля ВАЗ та дитина.

«В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано двох дітей, пасажирів автомобіля ВАЗ (вік 8 та 5 років). Водій вантажного автомобіля не постраждав», - уточнили в ДСНС.

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Автор: Світлана Макринська