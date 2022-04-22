Жінка перебуває під вартою.

Переселенка з міста Буча Київської області, проживаючи на Тернопільщині, у березні вкрала у своєї родички понад 2 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільського апеляційного суду, досудовим розслідуванням встановлено, що 17 березня 56-річна переселенка з м. Буча Київської області в житловому будинку одного з сіл Кременецького району з кімнати, де проживала її родичка, також переселенка, викрала чорну жіночу сумку, в якій зберігалось 2 млн 44 тис. грн. Після цього втекла з села. Згодом її затримали працівники поліції у місті Ковель Волинської області.

Їй повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 ("крадіжка в особливо великих розмірах") Кримінального кодексу.

Рішенням Кременецького районного суду жінку було взято під варту із правом внесення застави в розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 496,2 тис. грн.

Не погодившись із рішенням суду, захисник підозрюваної подав апеляційну скаргу й просив пом'якшити запобіжний захід, помістивши жінку під домашній арешт.

Однак зважаючи на те, що підозрювана ніде не працює, нікого не має на утриманні, немає постійного місця проживання, а також те, що вона втекла з місця злочину, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла до висновку, що є ризик того, що жінка може почати переховуватися від слідства. Відтак апеляційний суд скаргу захисника підозрюваної залишив без задоволення, а ухвалу слідчого судді Кременецького районного суду – без змін.

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