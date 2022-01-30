Невідомі проникли у квартиру вдень, коли господарів не було.

В Одесі з квартири адвоката вкрали коштовності майже на 1,7 млн грн.

Про це повідомив один з місцевих Telegram-каналів.

Зазначається, що злочин було скоєно вдень 29 січня, коли господарі відлучилися з дому.

До правоохоронних органів звернувся потерпілий, який заявив про крадіжку, вчинену з його квартири на Французькому бульварі.

Читайте такожВ Одеській області помітили гранати на ліхтарних стовпах (відео)Встановлено, що невідомі винесли з квартири, розташованої на 6-му поверсі будинку, брендові ювелірні прикраси майже на 1,7 млн грн.

Зокрема, сережки Chanel за 30 тис. грн, годинник Rolex за 27,5 тис. дол., годинник Ulysse Nardin за 425 тис. грн, чоловіче кільце Trinity Ceramique за 2,5 тис. дол., намисто Chanel за 85 тис. грн, чокер Chanel за 15 тис. грн тощо.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження (ч. 5. ст. 185 ККУ).

Раніше повідомлялося, що у Харківській області 20-річний хлопець під жіночими іменами виманював гроші у чоловіків, які сиділи на сайтах знайомств.

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