На Тернопільщині поліцейські відкрили кримінальне провадження щодо 19-річного місцевого жителя, який на вулиці погрожував дівчатам пістолетом.
Як поінформували УНІАН в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 13 березня на лінію «102» звернулася 17-річна жителька села Байківці та повідомила про незнайомого, який погрожував їй зброєю.
Читайте такожУ Львові загинув поліцейський, вистріливши собі в голову«Потерпіла ще з двома подружками стояли неподалік магазину, коли до них підійшов юнак, назвався поліцейським і став вимагати документи. Дівчата не сприйняли всерйоз незнайомця і спробували уникнути його компанії. Тоді він дістав пістолет і впритул приставив дуло до живота 17-річній дівчині. Перелякавшись, неповнолітні почали просити відпустити їх. Зловмисник відвів зброю і вистрелив у повітря», - йдеться у повідомленні.
Після виклику правоохоронці прибули на місце події і затримали 19-річного тернополянина. Він був у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок пояснити не зміг. У нього вилучили пневматичний пістолет та магазин до нього.
Щодо затриманого відкрито Кримінальне провадження за ст. 129 Кримінального кодексу України (погроза вбивством).
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