Після того, як чоловіка у 2020 році позбавили права керувати автомобілем, він купив водійське посвідчення в Інтернеті.

У Тернополі патрульні виявили керманича маршрутки, який їздив з підробленим водійським посвідченням.

Читайте також"Разом зі снігом розтанула маршрутка": у Луцьку курсує автобус без частини підлоги (відео)Як повідомили УНІАН в Управлінні патрульної поліції в Тернопільській області, учора близько 13:00 на вул. Текстильній інспектори помітили маршрутний автобус, водій якого порушив правила дорожнього руху.

Поліцейські зупинили транспортний засіб, а в ході спілкування з водієм встановили, що 47-річного громадянина позбавлено права керувати транспортним засобом ще у 2020 році.

«Чоловік пояснив, що придбав нове посвідчення водія в мережі Інтернет, щоб продовжити працювати водієм маршрутного таксі», - йдеться у повідомленні.

Патрульні оформили на водія постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка позбавлена такого права) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події.

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Автор: Андрій Вацик