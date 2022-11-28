Чоловіка, який вчинив розбійний напад,вже затримали.

У Києві чоловік прикинувся кур'єром та зухвало пограбував жінку. Він увірвався до квартири, забризкав потерпілу газовим балончиком, та почав її душити. Чоловік вимагав цінні речі та погрожував застрелити двох дітей жінки.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, чоловіка, який вчинив розбійний напад, вже затримали. Ним виявився 40-річний мешканець Київської області. Інцидент стався 22 листопада у Печерському районі.

"Зі слів постраждалої, в її квартиру під виглядом кур’єра увірвався чоловік, озброєний пістолетом. Забризкавши її газовим балончиком, зловмисник почав вимагати віддати йому всі цінні речі. При цьому нападник душив жінку та погрожував вбити двох її малолітніх дітей, які в цей час перебували в квартирі. Під час нападу зловмисник забрав з квартири 60 тис. доларів США та золоті прикраси, після чого втік", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зловмисника оперативно знайшли та затримали. Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили гроші та прикраси, які він забрав у жінки.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою безальтернативно. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до вчинення інших злочинів. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі", - додали у прокуратурі.

Інциденти у Києві

Нещодавно УНІАН вже повідомляв, що у Києві сталися масові ДТП. 21 листопада окружна у столиці перетворилася на ковзанку, аварій було багато.

Окрім цього, у Києві знайшли двох зрадників. Вони виправдовували збройну агресію РФ проти України і прославляли окупантів.

Учора, 26 листопада, у столиці жінка силою "виховувала" чужу дитину. Вона штовхнула хлопчика, він впав на металеві ворота.

Вас також можуть зацікавити новини: