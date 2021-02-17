Після затримання на огляді у нарколога чоловік намагався підробити власні аналізи.

У Запоріжжі п'яний водій тікав від патрульних цвинтарем, а на обслідуванні у нарколога намагався сфальшувати аналізи.

Про це повідомляє ТСН.

Патрульні зупинили чоловіка за кермом авто з номерами без підсвічування. Однак водій вирішив тікати.

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Під час гонитви порушник дістався старого цвинтаря і зупинився лише тоді, коли врізався в огорожу.

Ані прав, ані техпаспорту у водія не було, натомість він мав ознаки сп'яніння.

Від перевірки на алкотестері відмовився, тому патрульні відвели його до нарколога. Там вирішив схитрувати: у контейнер для аналізів налив воду.

За інформацією поліції, результат огляду у лікаря-нарколога зрештою показав 1.92 проміле. У салоні авто під час аварії також перебувала пасажирка. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

Інспектори склали на винуватця п'ять протоколів:

ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП;

ст. 122-2 (невиконання водіями вимог поліцейського про зупинку транспортного засобу) КУпАП;

ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП;

ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без відповідних документів) КУпАП;

ч. 6 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що неосвітлений) КУпАП.

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Автор: УНІАН