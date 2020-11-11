На Житомирщині рятувальники дістали з річки Случ автомобіль з тілами 39-річного чоловіка та його 14-річного пасинка, які зникли два дні тому.
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Про це кореспонденту УНІАН розповіла керівник прес-служби Головного управління Національної поліції в Житомирській області Алла Ващенко.
«Увечері 9 листопада за незрозумілих обставин зникли двоє жителів м. Баранівка. Пошукові заходи тривали два дні. Сьогодні у другій половині дня рятувальники, досліджуючи дно акваторії річки Случ, поблизу с. Полянки виявили затоплений автомобіль Citroen Berlingo. У салоні авто були тіла чоловіка та хлопчика», - розповіла вона.
У поліції вважають, що з чоловіком та дитиною міг статися нещасний випадок.
Наразі призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин їхньої смерті.
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