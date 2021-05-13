Інцидент трапився пізно ввечері 11 травня.

У мережі з’явився запис з камери відеоспостереження, на якому зафіксовано, як невідомий чоловік стріляє з ручного протитанкового гранатомета в автомобіль BMW X5 в Івано-Франківську.

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Як пише місцевий сайт «Вікна», обстріляний автомобіль належить мешканцю Львівської області, підприємцю Тарасу Белзу.

Право на користування авто має відомий франківський дзюдоїст Давид Харебава, керівник ГО «Хазард».

Обстріл BMW X5 з гранатомета: що відомо

Пізно ввечері 11 травня у центрі Івано-Франківська на вулиці Галицька вибухнув автомобіль марки BMW Х5.

Попередньо правоохоронці встановили, що невідомий вистрілив в автомобіль з ручного протитанкового гранатомета.

Поліція встановлює обставини інциденту, відкрито кримінальне провадження.

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Автор: Катерина Шварц