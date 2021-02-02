Рятувальники по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб із квартир на другому поверсі.

Сьогодні в центрі Одеси сталось руйнування сходової клітки у двоповерховому житловому аварійному будинку.

Читайте такожПід Києвом через отруєння чадним газом загинули троє людей, у тому числі дитинаЯк повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області,

2 лютого близько 08:00 до служби порятунку «101» надійшла інформація про руйнування сходової клітки в житловому будинку по вул. Польський узвіз, 5.

Як з'ясувалось, сталось руйнування сходової клітки у двоповерховому житловому аварійному будинку.

Працівники ДСНС по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб із квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 осіб особового складу.

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Автор: Лариса Козова