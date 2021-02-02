Сьогодні в центрі Одеси сталось руйнування сходової клітки у двоповерховому житловому аварійному будинку.
Читайте такожПід Києвом через отруєння чадним газом загинули троє людей, у тому числі дитинаЯк повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області,
2 лютого близько 08:00 до служби порятунку «101» надійшла інформація про руйнування сходової клітки в житловому будинку по вул. Польський узвіз, 5.
Як з'ясувалось, сталось руйнування сходової клітки у двоповерховому житловому аварійному будинку.
Працівники ДСНС по висувній драбині евакуювали чотирьох осіб із квартир на другому поверсі. Загиблих і постраждалих немає.
Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 осіб особового складу.
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