Люди кажуть, невдала "жінка-павук" хотіла зробити сюрприз.

В центрі Одеси з висоти третього поверху зняли жінку, яка лізла до сусідів.

Як повідомили журналістам у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, подія сталася 20 травня у Приморському районі міста, на вулиці Коблівська. За даними управління, приблизно о 19:10 в службу спасіння надійшов виклик про допомогу.

"З’ясувалося, що громадянка, 1980 року народження, намагалась перелізти з балкону на балкон на рівні 3-го поверху та застрягла", - розповіли у прес-службі.

Відео дня

Рятувальники за допомогою висувної драбини повернули бідолашну на землю.

Також у соцмережах з’явилось відео, яке зробили в цей час випадкові перехожі. На ньому зафіксовано жінку у чорних штанцях та жовтій кофті, яка майже "на розтяжці" намагається встояти на випуклості стіни. Видно, що вона не може рушити зміна і на значній висоті (близько десяти метрів) буквально "прилипла" до фасаду житлового будинку.

Також люди зафіксували, як рятувальники, які прибули на місце, висунули драбину, щоб постраждала могла спуститися. Одесити жартують, що у місті з'явилася "жінка-павук". За деякими даними, вона таким чином вирушила на вечірку і своєю раптовою появою хотіла здивувати сусідів.

Інші кумедні новини Одеси

Ще кумедний випадок в Одесі. Нещодавно у Київському району міста жінка намагалася врятувати кота та застряла на дереві, поруч з твариною. Одеситка "зупинилася" на рівні 3-го поверху та не була в змозі повернутися на землю. Рятувальники за допомогою висувної драбини зняли з дерева обох.

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