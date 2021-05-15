Батьки хлопчика ведуть асоціальний спосіб життя. Вони виховують шістьох дітей.

В Одесі поліція перевіряє заяву місцевої мешканки про спробу зґвалтування її 3-річного сина сусідом.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, відповідна заява до поліції надійшла 14 травня.

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Зі слів заявниці, сьогодні близько п'ятої ранку, коли її не було вдома, до її квартири зайшов сусід, який міг скоїти щодо її малолітнього сина дії сексуального характеру. Як пояснила мати, хлопчика вона залишала на свою неповнолітню дочку, яка в цей час спала.

Чоловіка, про якого говорилося в зверненні, доставили до територіального відділення поліції. З ним проводяться невідкладні слідчі заходи.

«Хлопчика оглянув експерт, він не виявив на його тілі видимих тілесних ушкоджень. Зараз із дитиною продовжують працювати медики і ювенальні поліцейські», - заявили в главку.

Крім того, правоохоронці відвідали сім'ю заявниці. З'ясувалося, що жінка та її чоловік ведуть асоціальний спосіб життя, а їхніх шестеро дітей виховуються в жахливих антисанітарних умовах. На підставі цього службою у справах дітей ухвалено рішення про їх вилучення у батьків.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Призначена низка судово-медичних експертиз, за результатами яких можлива додаткова кваліфікація події. Слідство триває.

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Автор: Лариса Козова