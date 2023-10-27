Повідомляється, що він втратив багато крові.

В колаборанта Олега Царьова стріляв невідомий, повідомляється в його офіційному Telegram-каналі.

Адміністратор каналу, посилаюячись на рідних Царьова, пише, що вночі на нього було скоєно замах. "Близько опівночі на території санаторію, де він проживає, в нього двічі стріляли. Інформації про злочинця немає, працюють силовики", - йдеться в повідомленні.

На момент прибуття карети швидкої медичної допомоги колаборант був без свідомості, він втратив багато крові. "Інформації про стан його здоров'я на поточний момент немає", - наголошується на каналі.

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Російський проект ВЧК-ОГПУ зазначає, що те, що відбувається схоже або на "дуже засекречений замах", або на інсценування. За їхніми даними, Царьова немає в жодній з місцевих лікарень, а місцевих силовиків на місце не викликали і не залучали.

"За інформацією з республіканського управління, ситуацію повністю контролюють у ФСБ, при цьому не діляться зі слідчими "закритими" відомостями. Все що є в Кримському СК - повідомлення зі ЗМІ та соціальних мереж. Таке може бути в разі, якщо ситуація з Олегом Царьовим інсценування або оперативна комбінація. Син і дочка жертви замаху, за попередніми даними, в Москві. Вони не відповідають на дзвінки навіть від близьких людей", - додали вони.

Замах на Царьова: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці ряд російський Telegram-каналів повідомив, що на Царьова напали. Нібито цієї ночі до санаторію в окупованій Ялті, де той жив, почали з'їжджатися поліцейські і медики.

Одні пропагандисти пишуть, що на колаборанта напали з ножем, інші - що в нього стріляли.

Нагадаємо, минулої осені в Україні Царьову оголосили про підозру у державній зраді. За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення РФ він приїжджав на окуповані території України для допомоги встановленню російського окупаційного режиму.

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