Мерзенну страву подали дітям у школі №118.

У Дніпрі учні школи №118 отримали на сніданок страву з неїстівною "начинкою". Дітям нібито подали омлет з волоссям.

Про це повідомляється в місцевій Telegram-спільноті Дніпра.

Так, користувачі надіслали до спільноти фото мерзенного сніданку. На знімку зображений омлет, на якому лежить волосся. За словами автора фото, який залишився анонімним, такий "фарширований" омлет подали учням школи №118.

Зображений на знімку сніданок дійсно виглядає бридко. Блюдо "присипано" волоссям. Навряд чи хтось захоче їсти подібний сніданок. Проте в коментарях виникли суперечки.

Читайте такожРосійським дітям у садочку та школі готують їжу на чорній воді (фото)Одні користувачі почали лаяти адміністрацію і кухарів школи, в якій нібито подали дітям їжу з волоссям. Однак знайшлися і ті коментатори, які засумнівалися в правдивості інциденту. Такі користувачі пишуть, що омлет могли впустити на підлогу, причому це могли зробити не працівники їдальні, а учні. Тому, вважають люди, ситуацію важливо перевірити й не варто сліпо довіряти твердженням анонімів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Запорізькій області жінка знайшла в хлібі мишачі екскременти.

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Автор: Поліна Кузенко