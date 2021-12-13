Напад на депутата готувався через боргові зобов’язання, зазначили в поліції.

У Дніпрі затримали 45-річного підозрюваного у підготовці до вбивства депутата обласної ради.

Як повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора, 8 грудня у Дніпрі перед офісом депутата обласної ради вибухнув автомобіль.

"В салоні авто був автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію. Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем його проживання та в автомобілі виявлено пістолет і патрони, які він носив та зберігав без передбаченого законом дозволу.

Читайте такожВ Одесі поліція запобігла замовному вбивству підприємцяЧоловіка, який підозрюється у готуванні до вбивства депутата обласної ради, а також у незаконному придбанні, носінні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України) затримано. Суд обрав йому безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

За інформацією Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, напад готувався на потерпілого, у якого з підозрюваним виникли боргові зобов’язання.

Зокрема, він встановив в багажному відділенні автомобіля Opel автомат Калашникова та пристосував його для здійснення дистанційних пострілів.

"Це був складний механізм, який складався з пристрою для пристрілки вогнепальної зброї, на якому був закріплений автомат Калашникова, та механізм самознищення. За допомогою лазерної указки було встановлено ціль для пострілів. У день злочину підозрюваний здійснив телефонний дзвінок на електронний пристрій, який привів у дію вказаний механізм", – розповіли в поліції.

10 грудня поліцейські провели обшук за місцем мешкання 45-річного фігуранта. У чоловіка виявили пістолет, майже 100 патронів калібру 5,45 мм, мобільні телефони, радіозасоби зв’язку, саморобні пристрої з дротами та інші речові докази.

Нагадаємо, 22 вересня в районі села Лісники Київської області невідомі зловмисники обстріляли автомобіль, в якому знаходився друг і перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. В результаті обстрілу поранення отримав водій машини.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Світлана Макринська