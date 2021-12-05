Мерзенна знахідка обурила покупницю, яка навряд чи рада такій "начинці" в хлібі.

В Запорізької області жінка купила хліб і знайшла в ньому мерзенну "начинку". У виробі вона побачила мишачі екскременти.

Про неприємну знахідку повідомляється в місцевому спільноті міста Мелітополь в Facebook.

Так, мешканка Мелітополя була неприємно здивована знахідкою в хлібі. У виробі вона виявила дивну чорну "начинку", яка виявилася мишачими екскрементами. Обурена покупниця жартує, що продукти життєдіяльності гризунів їй дісталися "в подарунок" до хліба.

На фото дійсно можна помітити, що всередині хліба знаходиться "начинка" у вигляді чогось чорного, схожого на екскременти мишей. Жінка вказала, що фекалії вона знайшла в "Буковинському" хлібі, який вона купила в магазині "Паляниця".

У коментарях користувачі поцікавилися, як саме покупниця зрозуміла, що дивні об'єкти є саме фекаліями. У відповідь на це інші учасники обговорення вказали, що таку знахідку важко сплутати з чимось іншим.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Харкові школярка знайшла в макаронах гусеницю. Дівчинка поскаржилася на мерзенну "добавку" в їжі, але їдальня звинувачує її в "наклепі".

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Автор: Віолетта Орлова