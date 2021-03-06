Правоохоронці розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

На Прикарпатті поліцейські розшукали хуліганів, які пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку.

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, правоохоронці розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

5 березня зранку до поліції надійшло повідомлення, що в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади впродовж ночі невідомі особи пошкодили погруддя постаменту Шевченку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя поета із встановленого постаменту та поставили її біля пам’ятника.

Поліцейські оглянули місце події, опитали усіх можливих свідків та в ході проведених слідчих дій встановили та розшукали хуліганів.

Дії зловмисників кваліфіковано за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Осквернення пам‘ятника Шевченка на Прикарпатті: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 5 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у с. Підпечери поблизу Івано-Франківська невідомі пошкодили погруддя Шевченка.

Він висловив думку, що вандали «приурочили» свої дії до дня народження Кобзаря.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва