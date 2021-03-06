На Прикарпатті поліцейські розшукали хуліганів, які пошкодили пам’ятник Шевченку / фото facebook.com/ruslan.martsinkiv

На Прикарпатті поліцейські розшукали хуліганів, які пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку.

Як повідомляє Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини, правоохоронці розшукали двох 18-річних місцевих жителів, які причетні до вчинення хуліганських дій.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

5 березня зранку до поліції надійшло повідомлення, що в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади впродовж ночі невідомі особи пошкодили погруддя постаменту Шевченку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя поета із встановленого постаменту та поставили її біля пам’ятника.

Поліцейські оглянули місце події, опитали усіх можливих свідків та в ході проведених слідчих дій встановили та розшукали хуліганів.

Дії зловмисників кваліфіковано за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Осквернення пам‘ятника Шевченка на Прикарпатті: що сталося

Як повідомляв УНІАН, 5 березня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що у с. Підпечери поблизу Івано-Франківська невідомі пошкодили погруддя Шевченка.

Він висловив думку, що вандали «приурочили» свої дії до дня народження Кобзаря.

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Автор: Вікторія Токарєва