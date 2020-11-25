Дитині промили шлунок за допомогою зонда, ввели через нього адсорбент і госпіталізували.

У Нікополі Дніпропетровської області дворічна дівчинка наїлася листя кімнатної рослини товстянки (грошового дерева) і отруїлася миш'яком.

Про це під час прес-конференції повідомив директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, передає «Міст Дніпро».

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"Відомо, що рослина накопичує миш'як у листі. Спочатку бабуся дитини не звернула на це увагу, дала дитині яблуко, щоб вона заїла листя, але приблизно через півгодини у дитини почалася блювота, дитина стала млявою, бабуся викликала екстренну медичну допомогу. Дитині промили шлунок за допомогою зонда, ввели через зонд адсорбент і госпіталізували дівчинку в дитяче відділення Нікопольської міської лікарні», - сказав він.

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Автор: УНІАН