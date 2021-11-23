Винуватець аварії під час перевірки "надув" 2,2 проміле алкоголю.

У Києві сталася "п'яна" ДТП. Під час моторошної аварії уламки машин розкидало дорогою. Інцидент стався на проспекті Науки, біля заправки.

Про аварію повідомили у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

У ДТП потрапили дві легкові машини: Renault Megane та Daewoo Nexia. Відбулося лобове зіткнення, після якого уламки автівок розкидало дорогою. На місці аварії працювали правоохоронці.

Винуватець ДТП пройшов перевірку на сп'яніння. Він "надув" у драгер 2,2 проміле алкоголю. У Telegram-каналі пишуть, що водій, можливо, невдало виїжджав з АЗС або просто їхав по зустрічній. Точні причини аварії встановить поліція.

Повідомляється, що у "п'яній" ДТП обійшлося без жертв. Проте чи є постраждалі - не відомо.

На фото і відео можна побачити, що зіткнення було доволі серйозним. У обох машин сильно пошкоджені передні частини. Проте чи підлягають машини ремонту - поки що залишається загадкою.

Раніше УНІАН вже повідомляв про ще одну "п'яну" ДТП, яка сталася під Києвом. Там нетвереза жінка на іномарці влетіла в маршрутку, а потім – у фуру. Наслідки аварії показали на відео.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко