Зловмисники також кинули в заклад «коктейль Молотова».

Сьогодні вночі в курортній зоні Одеси невідомі обстріляли розважальний комплекс Park Residence.

Читайте такожУ Києві "замінували" всі лікарні: поліція евакуює пацієнтів і персоналЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на Французькому бульварі.

Зазначається, що вночі двоє невідомих обстріляли будівлю розважального комплексу і кинули в нього пляшку з легкозаймистою речовиною. Унаслідок події люди не постраждали. Пошкоджено вікно закладу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

З місця події вилучили чотири стріляні гільзи імовірно від гладкоствольної мисливської рушниці. Вживаються заходи з встановлення повних обставин події та причетних до неї зловмисників.

У соціальних мережах очевидці повідомляють, що зловмисники обстріляли відомий клуб Park Residence.

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Автор: Лариса Козова