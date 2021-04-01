Сьогодні вночі в курортній зоні Одеси невідомі обстріляли розважальний комплекс Park Residence.
Читайте такожУ Києві "замінували" всі лікарні: поліція евакуює пацієнтів і персоналЯк повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався на Французькому бульварі.
Зазначається, що вночі двоє невідомих обстріляли будівлю розважального комплексу і кинули в нього пляшку з легкозаймистою речовиною. Унаслідок події люди не постраждали. Пошкоджено вікно закладу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
З місця події вилучили чотири стріляні гільзи імовірно від гладкоствольної мисливської рушниці. Вживаються заходи з встановлення повних обставин події та причетних до неї зловмисників.
У соціальних мережах очевидці повідомляють, що зловмисники обстріляли відомий клуб Park Residence.
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