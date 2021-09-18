Сталося зіткнення автомобіля Toyota Highlander з вантажівкою DAF.

На Сумщині під час ДТП загинуло троє осіб, ще одна перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, вчора близько 23:50, на автодорозі Суми – Київ – Юнаківка, неподалік села Штепівка, відбулося зіткнення автомобіля Toyota Highlander з вантажним автомобілем DAF з причепом.

Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля Toyota Highlander допустив зіткнення з вантажним автомобілем DAF з причепом.

У результаті зіткнення три пасажира Toyota Highlander, а саме - 41-річна жінка та 45-річний та 41-річний чоловік - від отриманих травм померли на місці події, водій легковика доставлений до лікарні в тяжкому стані.

Читайте такожУ кафе в центрі Харкова знайшли застреленим підприємцяЗа даним фактом у поліції відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами" Кримінального кодексу України.

Як писав УНІАН, на Київщині сталася ДТП за участю вагітної багатодітної матері - постраждали троє людей. А Одесі п'яний співробітник СТО викрав автомобіль клієнтки й потрапив в ДТП.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Надя Пришляк