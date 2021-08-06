У Рівненській області деталь від вантажівки відлетіла в пішохода і травмувала його
У селі Балашівка Рівненської області деталь від вантажівки відлетіла у 44-річного пішохода та травмувала його.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Вантажівка в цей час везла деревину. З'ясувалося, що лісовоз не пройшов техогляд.
Чоловіка госпіталізували з відкритим переломом плеча.
"Медики кажуть: йому пощастило, що вижив", – йдеться в повідомленні.
Читайте такожНа Рівненщині колесо відлетіло від вантажівки і відірвало пішоходу рукуЗазначається, що півтора місяці тому деталь від лісовоза влетіла у пішохода в Березному, він помер. А торік у селі Новорічиця деталь від колеса вбила 11-річну дівчинку, яка стояла біля магазину.
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