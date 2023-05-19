Його заочно засуджено до 10 років тюрми.

Колишнього мера міста Рубіжне Луганської області Сергія Хортіва визнано винним у колабораційній діяльності та заочно засуджено до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади протягом 15 років.

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної прокуратури, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посадовець, самоусунувшись від виконання своїх повноважень, добровільно почав співпрацювати з ворогом.

Зазначається, що у березні 2022 року він погодився на пропозицію окупантів стати "керівником адміністрації міста Рубіжне ЛНР".

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"Засуджений публічно заперечував збройну агресію РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Також він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки.

Зокрема, на одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із "кадирівцями" розповідав про обшук у військовослужбовця Збройних сил України.

"Після призначення на псевдопосаду керівник окупаційної адміністрації проводив особисті прийоми населення в захопленому ворогом місті. На них публічно заявляв, що підтримує дії Росії, зокрема так звану "спеціальну воєнну операцію", - додали у відомстві.

Засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Йому заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади.

Як уточнили в ГУ СБУ в Луганській та Донецькій областях, наразі засуджений співпрацює із загарбниками, виконує їхні вказівки та сприяє утвердженню окупаційної влади на Луганщині.

"Оскільки фігурант справи переховується на тимчасово окупованій території України, до нього застосовано спеціальну процедуру заочного засудження", - заявили у відомстві.

Хортіва оголошено у розшук.

Що відомо про зраду екс-мера Рубіжного Сергія Хортіва

Докази зради екс-мера Рубіжного Сергія Хортіва почали з'являтися в Інтернеті торік 1 квітня. На одному з відео він назвав ЗСУ "нацистами" та попросив скласти зброю. Він заперечував збройну агресії РФ проти України та закликав до співпраці з росіянами.

Також Хортів отримав від загарбників пропозицію очолити окупаційну владу в м. Рубіжне.

Згодом українські правоохоронці повідомили йому про підозру у колабораційній діяльності.

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