На Черкащині рятувальники відшукали тіла двох дорослих та дитини, що напередодні провалились під кригу на Дніпрі та втопилися.
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Як повідомляє прес-служба ДСНС, трагедія сталась в селі Бучак. Після повідомлення про пригоду рятувальники обстежили більше кілометра берегової лінії. Від світанку 25 січня до пошуку людей залучили відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення з дронами.
Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих.
Рятувальники закликали громадян утриматися від виходу на кригу у період коливання температури.
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