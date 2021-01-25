Трагедія сталась в селі Бучак.

На Черкащині рятувальники відшукали тіла двох дорослих та дитини, що напередодні провалились під кригу на Дніпрі та втопилися.

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Як повідомляє прес-служба ДСНС, трагедія сталась в селі Бучак. Після повідомлення про пригоду рятувальники обстежили більше кілометра берегової лінії. Від світанку 25 січня до пошуку людей залучили відділення пошукових водолазно-рятувальних робіт та відділення з дронами.

Станом 13:40 водолази підняли на поверхню тіла усіх трьох загиблих.

Рятувальники закликали громадян утриматися від виходу на кригу у період коливання температури.

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Автор: Дмитро Захаров