В місті Лозова Харківської області сталась страшна пожежа. У вогні загинув 2-річний хлопчик, його матір та бабуся вижили, однак важко постраждали.
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Як повідомляється у сюжеті ТСН, вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки.
Рятувальники, що прибули на місце, загасили пожежу, однак знайшли у квартирі тіло дитини.
Матір та бабусю малюка вдалося врятувати, однак їх стан важкий. За інформацією ДСНС, у жінок діагностували отруєння чадним газом, опіки рук та верхніх дихальних шляхів. Їх доправили до реанімації та підключили до апаратів ШВЛ.
За словами місцевих чиновників, родина, де сталась трагедія – неблагонадійна, і знаходилась на обліку соціальних служба
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Одна з версій трагедії - необережне поводження з вогнем.
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