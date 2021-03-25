За словами місцевих чиновників, родина, де сталась трагедія – неблагонадійна.

В місті Лозова Харківської області сталась страшна пожежа. У вогні загинув 2-річний хлопчик, його матір та бабуся вижили, однак важко постраждали.

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Як повідомляється у сюжеті ТСН, вогонь спалахнув у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки.

Рятувальники, що прибули на місце, загасили пожежу, однак знайшли у квартирі тіло дитини.

Матір та бабусю малюка вдалося врятувати, однак їх стан важкий. За інформацією ДСНС, у жінок діагностували отруєння чадним газом, опіки рук та верхніх дихальних шляхів. Їх доправили до реанімації та підключили до апаратів ШВЛ.

За словами місцевих чиновників, родина, де сталась трагедія – неблагонадійна, і знаходилась на обліку соціальних служба

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Одна з версій трагедії - необережне поводження з вогнем.

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Автор: Дмитро Захаров